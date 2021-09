Zedeninspecteurs zullen slachtoffers van seksueel geweld in de toekomst opvangen

Op Campus Vesta zijn honderd politieagenten deze week gestart met een opleiding tot zedeninspecteur. "De opleiding duurt 72 uur. De agenten leren in deze opleiding hoe ze op een menselijke manier met de slachtoffers moeten omgaan, hoe ze hen hen een veilig gevoel kunnen geven en naar welke diensten ze best doorverwijzen", aldus Goris. Wie het slachtoffer wordt van een seksueel misdrijf kan aangifte doen bij de plaatselijke politie maar daarna nemen de zedeninspecteurs het over.