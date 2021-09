Ziekenhuizen weer naar fase 1A: 25% van alle bedden op intensieve zorg voorbehouden voor coronapatiënten 

Een snelle opschaling van 25% (1/4) naar 50% (1/2) is bij een exponentiële stijging een logische stap. Maar, net als in maart 2021, wordt er vandaag "een trage maar aanhoudende stijging vastgesteld, en dan is deze stap te groot", meldt het Comité. Dat voegt dan ook vandaag opnieuw, net als in maart 2021, een tussenstap in tussen fase 1A en fase 1B, de fase 1A+, met als streefwaarde 33,3% (1/3) van de erkende intensieve zorg-capaciteit.