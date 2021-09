BEKIJK - Zware brand in appartementsgebouw in centrum van Blankenberge

Rond 17 uur is er een zware brand ontstaan in een appartement in Blankenberge. De zwarte rookpluim is tot kilometers verderop in de polders en op het strand te zien. De brandweer en politie zijn massaal aanwezig en sluiten de omgeving af. De brandweer heeft de grootste vlammen ondertussen onder controle. Een aantal getuigen hoorden 1 à 2 ontploffingen kort voor de brand. De brand is waarschijnlijk ontstaan boven in het appartementsgebouw.

Bij de brand zijn er gelukkig geen slachtoffers gevallen. Alle bewoners werden op tijd uit het gebouw, dat in brand staat en het appartementsgebouw ernaast geëvacueerd. "Zij worden momenteel opgevangen in een dienstencentrum van het OCMW in de buurt, in totaal gaat het om een 20-tal mensen", zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD). "De bewoners kunnen waarschijnlijk vanavond niet terug naar hun appartement. Wie niet door familie of vrienden kan opgevangen worden, kan overnachten in de hotels in Blankenberge."

De hulpdiensten waarschuwen mensen om de omgeving te vermijden en ook ramen en deuren in de buurt van de brand gesloten te houden.