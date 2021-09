108 kledingmerken verlengen akkoord over veiligheid fabrieken Bangladesh: "Niet meer bang zijn dat gebouwen instorten"

Dat kan volgens Ceustermans door betere wetgeving. "In Europa, maar ook in ons land is er wetgeving in de maak die bedrijven echt verplicht om de arbeidsrechten en de milieunormen te respecteren in hun hele keten. Dat ligt nu ook voor in de kamer, dus we hopen dat dat zal uitmonden in een goede wet." Die wetgeving zou volgens Ceustermans dan ook overal ter wereld gelden en niet alleen in Bangladesh. "Dat is belangrijk: die grote bedrijven produceren in vaak meer dan 20 landen tegelijkertijd. Dus je kan niet zaken alleen tot één land gaan beperken."