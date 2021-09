BEKIJK - 20 jaar geleden stond de wereld stil: het beklijvende relaas van de aanslagen van 11 september 2001

11 september 2001, het is een datum die in het geheugen gegrift staat. Twee vliegtuigen boren zich 's morgens vroeg in de WTC-torens in New York. Ook op twee andere plekken in Amerika storten vliegtuigen neer. Bijna 3.000 mensen komen om het leven en de terreuraanslagen zullen de wereld voorgoed veranderen. We halen nog eens de meest beklijvende beelden uit ons archief.