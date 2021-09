14 doden bij brand op covidafdeling in Noord-Macedonië

Het is wereldwijd zeker niet de eerste keer dat brand uitbreekt op covidafdelingen van ziekenhuizen. In juli kwamen in Irak zeker 92 mensen om het leven bij een brand na het ontploffen van een gasfles. In juni vielen in Rusland nog 3 doden nadat een beademingsapparaat op een afdeling intensieve zorgen oververhit raakte.