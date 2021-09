32 extra busritten voor het buitengewoon onderwijs, oplossing voor leerlingen die nu meer dan 3 uur op de bus zitten

Er komen busritten bij in elke provincie. Concreet gaat het om 5 extra ritten in Limburg, 4 extra ritten in Antwerpen, 14 extra ritten in Oost-Vlaanderen, 6 extra ritten in West-Vlaanderen en 3 extra ritten in Vlaams-Brabant.

De nieuwe regeling moet zo snel als mogelijk ingaan, zegt de minister. De Lijn is daarover nu volop in overleg met de scholen en de autocarbedrijven.