Actievoerders in Gent vragen beter beleid voor mensen met beperking

Als we op alle vlakken van de samenleving meer rekening zouden houden met personen met een beperking, dan is er minder persoonlijk budget nodig en slinken de wachtrijen voor zorgbudget. Dat stelt VFG, de Vlaamse federatie voor mensen met een beperking. In verschillende steden vonden vandaag wandelacties plaats om meer aandacht te vragen voor struikelblokken die personen met een beperking ondervinden in het dagdagelijkse leven.

De federatie wil dat de verschillende overheden werk maken van een toegankelijk beleid op alle mogelijk domeinen. Zorgbudgetten vangen een groot deel van hun noden op, maar om te kunnen wonen, werken en leven moet op elk beleidsdomein actie worden ondernomen. "De hele regering draagt een verantwoordelijkheid om volwaardig burgerschap voor iedereen te garanderen”, zegt de federatie. “Dat is een verantwoordelijkheid van elke minister, niet alleen van die van Welzijn."



In Gent vond de actie donderdag plaats aan het Sint-Pietersstation. “Aan stations zien we nog een aantal pijnpunten”, vertelt Samuel Verbruggen, educatief medewerker bij VFG Oost-Vlaanderen. “Er zijn de laatste jaren al wat zaken verbeterd, maar reizen is voor mensen met een beperking nog altijd geen evidentie. De regeling rond assistentie op treinen en bussen is nog niet volledig uitgewerkt en de reservatieplicht is nog steeds niet weggewerkt.”



Verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld sporten, zijn daardoor niet zo vanzelfsprekend voor mensen met een beperking. Dat ondervindt ook Wim Auwerx, rolstoelgebruiker en fervent zwemmer. “Het vervoer naar het zwembad moet geregeld worden, er moet hulp zijn bij het omkleden, het gebouw moet vlot toegankelijk zijn en noem maar op. Om in het water te raken, moet het zwembad bovendien uitgerust zijn met een speciaal heftoestel. Het zijn allemaal mogelijke struikelblokken waar je mee in contact komt nog voor je zelf kan beginnen met sporten. Een beperking is niet iets wat je kan afzetten als je er even geen zin in hebt. Je wordt er van ‘s ochtends tot ‘s avonds mee geconfronteerd en het heeft een invloed op alle levensfacetten.”