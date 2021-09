Afghaanse holebi's leven in angst onder de taliban: "Durven de deur niet uit om eten te kopen"

Nog vóór de taliban opnieuw de scepter zwaaiden, was het leven van Afghaanse holebi's ook niet gemakkelijk. Homoseksualiteit was ook onder het bewind van de gevluchte ex-president Ashraf Ghani strafbaar. Wie betrapt werd, kon in theorie een boete krijgen, in de gevangenis terechtkomen of zelfs ter dood veroordeeld worden. "In de praktijk was er meestal een gedoogbeleid", vertelde Eef Heylighen van holebirechten-organisatie çavaria in "De ochtend" op Radio 1 twee weken geleden.