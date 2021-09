Amerikaanse regering start rechtszaak tegen abortuswet Texas: "Ongrondwettelijk en maakt van elke burger premiejager"

De nieuwe abortuswet in Texas is sinds 1 september van kracht. De wet verbiedt zwangerschapsafbreking nadat de hartslag van de foetus kan worden vastgesteld. Meestal is dat rond 6 weken. Er is geen uitzondering voor slachtoffers van verkrachting of incest.

Texas legt de aansprakelijkheid bij de burgers, niet bij het bestuur. Dat houdt in dat wie een vrouw helpt om abortus te plegen, bijvoorbeeld door haar financieel te steunen of naar een abortuskliniek te brengen, wordt gestraft. Bovendien kan iedereen een vrouw of een abortuskliniek aanklagen. Wie dat doet, krijgt een bonus van 10.000 dollar bij een veroordeling.