Badeendjesrace in Oostende moet City River bekender maken

58 kinderen onder de 13 jaar schreven zich in voor de badeendjesrace op de City River. Dat is een kunstmatig riviertje, aangelegd in natuursteen en 350 meter lang. Het loopt in het midden van een straat op Oosteroever.

“Het is eigenlijk een heel ingenieus systeem”, zegt schepen van Klimaat Silke Beirens (Groen). “De bedoeling is dat wanneer het hevig regent, het water in de rivier blijft staan. We doen er dan 2 dingen mee. Enerzijds slaan we water op in ondergrondse tanks. Dat water kunnen we dan gebruiken voor de planten en het onderhoud van de wegen. Maar ook de rioleringen raken daardoor bij zware regen niet overbelast. En kinderen kunnen er in spelen”, besluit Beirens.