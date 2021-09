Ballonvaarders eren in Waasmunster hun overleden collega Wim Verstraeten

Het eerbetoon is er gekomen op vraag van veel ballonvaarders die Wim Verstraeten gekend hebben. Voor de ballonvaarders was Verstraeten een mentor en een leraar. Bedoeling is om samen met de collega's herinneringen op te halen. "En die zijn er in overvloed", zegt organisator Bart Dellaert. "Wim was een avonturier, een pionier en dan kan je niet anders dan iets speciaals doen. En dat wordt het vanavond ook. Wim vertrok heel vaak vanuit Waasmunster en dus gaan we met collega's op het terrein onze branders, zonder de ballon, in een hartvorm plaatsen. "