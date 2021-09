BEKIJK - 20 jaar "war on terror": wie heeft die oorlog nu gewonnen? Rudi Vranckx legt uit

Vandaag is het 20 jaar geleden dat de wereld opgeschrikt werd door de aanslagen van 11 september. President George W. Bush begon een oorlog om de verantwoordelijken voor de aanslagen uit te schakelen. Wat is de balans van deze oorlog tegen terreur? Is het Westen nu veiliger? Wie heeft gewonnen? Onze conflictjournalist Rudi Vranckx legt het uit in vier vragen.