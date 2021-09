Benzine voor het eerst in 7 jaar weer duurder dan 1,6 euro per liter: wat is daar aan de hand?

Wie benzine 95 (E10) tankt, betaalt daar vanaf vrijdag maximaal 1,61 euro per liter voor. Dat is 1,8 cent per liter meer dan de huidige maximumprijs. Sinds oktober 2014 hebben we zulke hoge prijs niet meer gezien. Ook de prijs van benzine 98 (E5) gaat trouwens nog omhoog. Die kost vanaf morgen maximaal 1,702 euro per liter (+1,1 cent). De dieselprijs blijft hangen rond 1,586 euro per liter.