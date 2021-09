Uitgeputte bever is gered uit Gents sluizencomplex: "Ze zijn zich overal aan de Gentse wateren aan het vestigen"

Normaal kunnen dieren die vast komen te zitten in de sluis via een soort van trap weer weggeraken. "Maar die trap, uitgerust met kokosmatten, is al even kapot en telkens wanneer de bever wat probeerde, viel hij van de gebroken trap af", zegt De Meulemeester. "De dienst groenbeheer van de stad Gent heeft de trap dan hersteld, maar het dier was te verzwakt."

Vandaag blijft de bever in het VOC Merelbeke om aan te sterken. Volgens De Meulemeester zou hij de bever vanavond alweer kunnen uitzetten iets verderop in het Gentse Zwin. Dat laatste is een oude Scheldearm tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg.