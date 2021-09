Amerikaanse president verplicht vaccinatie voor ambtenaren en gezondheidswerkers: "Pandemie van ongevaccineerden" 

De cijfers liegen er niet om, met zo’n 150.000 besmettingen per dag en 1.500 doden per dag woedt de coronacrisis weer in volle hevigheid in de VS. In totaal stierven er al 650.000 Amerikanen aan de gevolgen van het coronavirus. En nog maar iets meer dan de helft van de Amerikanen is volledig gevaccineerd. Daarom gaat Biden nu een stap verder. Alle federale ambtenaren moeten zich verplicht laten vaccineren, dat gaat om zo’n 2 miljoen mensen. En ook wie voor de overheid contracten uitvoert, moet zich laten vaccineren.