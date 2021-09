Bilzen opent negende vestiging dorpsrestaurant voor senioren: "De noodzaak is groter dan ooit!"

Vijftien jaar geleden kaapte Bilzen een bijzondere primeur weg: het eerste dorpsrestaurant in Vlaanderen. “Sinds de eerste vestiging in Schoonbeek hebben we in Bilzen een echte traditie van dorpsrestaurants uitgebouwd”, zegt schepen Cleuren trots. “Ook in Grote-Spouwen was er dringend nood aan dit concept. De cohesie in de dorpen staat steeds op een lager pitje. Er komen steeds meer jonge mensen wonen en ouderen raken steeds meer geïsoleerd. De dorpsrestaurants moeten het minder mobiele mensen gemakkelijk maken om elkaar weer op te zoeken.”