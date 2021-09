Britse regering wil boten met migranten terugsturen naar Frankrijk

Gisteren leverde overleg tussen de Britse minister van binnenlandse zaken Priti Patel en haar Franse collega Gerard Darmanin niets op. In het parlement kondigde de Britse premier Johnson dat zijn land "elke mogelijke taktiek" zal gebruiken, als Frankrijk er niet in slaagt de migranten tegen te houden voor ze in een bootje stappen.

De Britse minister van binnenlandse zaken Priti Patel Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Internationaal zeerecht

Maar Frankrijk reageert meteen verontwaardigd en zegt dat de maatregel onwettelijk is. Volgens het internationale zeerecht zijn landen verplicht om mensen die op zee in nood verkeren te helpen, ongeacht de nationaliteit. Darmanin heeft al gewaarschuwd dat Frankrijk zich niet zal laten chanteren en dat de maatregel een "negatief effect" zal hebben op de samenwerking met Groot-Britannië.

Buitengrenzen versterken

Volgens de Belgische staatsecretaris voor asiel en migratie Samy Mahdi lossen de zogenaamde push-backs niets op. "De Britten zijn welkom om te helpen de buitengrenzen van de Europese Unie te versterken", zegt hij in een reactie. "Maar bootjes terugsturen naar Frankrijk of België lost niets op."

Sinds de Brexit kunnen de Britse autoriteiten illegale asielzoekers minder gemakkelijk terugsturen naar EU-landen. In juli sloten Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een akkoord waarbij Frankrijk extra patrouilles zou inzetten aan de kust. In ruil daarvoor beloofde Londen een fikse financiële bijdrage.