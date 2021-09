Brugse leraar laat leerlingen Franse brieven schrijven naar slachtoffers van waterellende in Wallonië

Filip Vanden Berghe is leraar Frans aan het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut in Brugge. Deze zomer ging hij 11 dagen helpen in de buurt van Luik en zag er de ellende die het water er had aangericht. Tijdens de startviering van de school sprak hij over wat hij daar allemaal gezien en gehoord had. "Het was muisstil", herinnert de leraar zich dat moment."Nadien kwamen veel collega's en leerlingen me vertellen dat ze veel bewondering hadden voor wat ik daar gedaan heb."

Toen werd besloten om met het hele schoolteam de handen uit de mouwen te steken. "We willen tonen dat we een school zijn met een hart en gaan naar Chênée, waar ik ondertussen heel wat mensen heb leren kennen. We gaan samenwerken met het Athénée Royal van Chênée, waar 250 leerlingen getroffen zijn door de waterellende. Daar gaan we helpen opruimen."