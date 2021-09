Brussels gezondheidsminister Alain Maron (Ecolo) trekt invoering coronapas in horeca in twijfel: "Nog over nadenken"

Gisteren hebben de verschillende overheden in ons land een principe-akkoord gesloten over de mogelijkheid om het gebruik van een coronapas in te voeren in de verschillende gewesten. Dat principe-akkoord moet nog bekrachtigd worden door de ministerraden van de verschillende deelstaten in ons land. De Brusselse regering zit daar vandaag over samen.

Vooral in Brussel wordt al langere tijd gepleit voor de invoering van zo'n pas, gezien de lage vaccinatiegraad in de hoofdstad. Daar zou die al op 1 oktober ingevoerd kunnen worden. Binnenkort heb je dus mogelijk een coronapas nodig om in Brussel op restaurant of café te kunnen gaan.