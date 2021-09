Burgemeester Zaventem wil borden weg die oppositiepartij langs de kant van de weg heeft gezet

Ondertussen heeft oppositiepartij Pro een brief gekregen van het gemeentebestuur. "In die brief staat dat we binnen de twee weken de borden moeten wegdoen omdat ze illegaal zijn", zegt Vanhamme. "We wachten nu op antwoord van onze advocaat om te zien wat we moeten doen. Als blijkt dat we iets verkeerd doen, dan zullen we de borden weghalen."

"Ik vind het belachelijk dat het gemeentebestuur zich stoort aan het feit dat wij als kleine oppositiepartij onze nek uitsteken voor de mensen. We doen dat ook op vraag van de inwoners die ons gevraagd hebben om actie te ondernemen. Ik kan niet begrijpen wat er verkeerd is aan het willen meegeven van een boodschap die de inwoners aanbelangt", voegt Vanhamme er nog aan toe.