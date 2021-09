1 jaar Coronalert: 5 pijnpunten waarom de app nooit een succes is geworden

"We hebben zeker bekeken om er één allesomvattende app van te maken, maar we zitten met een privacyprobleem", reageert Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing. "Coronalert werkt volledig anoniem. We weten dus niet wie de app gebruikt en meldingen uitstuurt naar contacten. Die privacy is heel belangrijk. Om een vaccinatiecertificaat te ontvangen, moet je je wel identificeren via bijvoorbeeld Itsme of eHealth. Het gaat dus niet anoniem. Om Coronalert privacyproof te houden, kunnen we die koppeling met het vaccinatiebewijs niet integreren. We hebben dus doelbewust gekozen om er twee aparte systemen van te maken."