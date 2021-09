De afgebrande kerk van Anzegem heeft eindelijk zijn windhaan terug

Enkele maanden geleden werden de klokken weer terug in de kerk gehangen. De voorbije weken werd de toren er weer op gezet en vandaag was de haan dus aan de beurt. "Alweer een heuglijk moment in de geschiedenis", straalt een tevreden Johan Delrue, schepen van patrimonium, onroerend erfgoed en erediensten (SAMENéén). "De oude haan was weg of verbrand, dus dit is een compleet nieuw exemplaar. Het kruis is ook volledig nieuw, want ook dat was vernield door de brand".