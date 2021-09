Denemarken voert laatste coronabeperkingen af

Daarbij bestempelt de Deense overheid COVID-19 niet langer als een "kritieke ziekte voor de maatschappij".

De voorbije weken en maanden waren al andere versoepelingen doorgevoerd. Zo is er bijvoorbeeld geen mondmaskerplicht meer. Begin deze maand konden de discotheken opnieuw de deuren openen na anderhalf jaar sluiting.

Denemarken verwijst voor de versoepelingen naar de hoge vaccinatiegraad in het land. In Denemarken is 73,5% van de totale bevolking volledig gevaccineerd. Dat is ongeveer anderhalf procent meer dan in ons land.