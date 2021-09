Duizenden kroppen sla op de ring van Roeselare

Rond 11.15 uur kieperden tientallen bakken met verse salade aan het kruispunt van de R32 met de Diksmuidsesteenweg uit de aanhanwagen van een tractor. De brandweer moest een handje toesteken om alle bakken en kroppen salade op een vrachtwagen te laden. Dat karweitje nam twee uren in beslag. De rechterrijstrook van de Roeselaarse ring richting Ardooie bleef al die tijd voor het verkeer afgesloten. Dat zorgde voor wat verkeershinder.

Het ladingverlies zal voor de Ieperse landbouwer voor een gepeperde rekening zorgen. Hij krijgt niet alleen de rekening van de brandweer voorgeschoteld, maar mag ook een boete van de politie verwachten omdat de lading niet of slecht vastgelegd was. Ook het zeil was niet naar behoren vastgemaakt. Of de salade nog bruikbaar is voor consumptie is niet meteen duidelijk.