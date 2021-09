Eerste stukje van het warmtenet in Eeklo werkt:"Er is voldoende om heel Eeklo te verwarmen"

Burgemeester Luc Vandevelde (SMS) kijkt uit om Eeklo in de toekomst helemaal te verwarmen met restwarmte, maar is nu al opgelucht dat de eerste fase is gerealiseerd: "We moeten realistisch zijn en beseffen ook wel dat heel Eeklo niet meer in deze legislatuur zal verwarmd worden met restwarmte, maar dit is toch al een goeie eerste stap in de richting. De restwarmte van het zwembad kan nu al gebruikt worden in 25 appartementen naast het zwembad".