Volop reservaties voor trouwfeesten in 2022: zaterdagen van mei tot september al zo goed als volgeboekt

Wat de komende maanden betreft, is het in alle feestzalen die we gecontacteerd hebben hetzelfde verhaal: volzet. En dat gaat dan meestal om trouw-, communie-, en familiefeesten die eigenlijk tijdens de coronacrisis vielen, en die toen uitgesteld zijn.

Wie volgend jaar wil trouwen, houdt er best rekening mee dat zaterdagen van mei tot september al behoorlijk gereserveerd zijn. Dat is onder meer zo in het Acaciahof in Pelt, en ook in het Krekelhof in Hasselt. Jeroen Lenaers: "De hoofdperiode van mei tot september, daar zijn de zaterdagen al volzet. Op andere dagen zijn er wel nog gaatjes. Maar wie echt een zomerse zaterdag wil, die zal al naar 2023 moeten uitkijken." Het Krekelhof kreeg ook al een aanvraag voor de speciale datum 22-02-22, die valt op een dinsdag.