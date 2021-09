Gentse Koning Leopold II-laan zal straks Floraliënlaan heten

De nieuwe naam is een verwijzing naar de plantententoonstelling in het aangrenzende Citadelpark. In 1809 werd voor de eerste keer een plantententoonstelling in het park georganiseerd. Pas in het jaar 1873 kreeg de expo de naam "Floraliën". Door de coronapandemie werd de editie van 2020 tot tweemaal uitgesteld en zal nu plaatsvinden in 2022, opnieuw in de gebouwen in het Citadelpark.