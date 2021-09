Grobbendonk maakt jacht op wasbeer: "Elke ochtend controleren we de vallen"

"De wasberen zijn in de Kempen aan een opmars bezig. Ze komen uit Nederlands Limburg en dringen dieper en dieper in Vlaanderen door", zegt Van de Vyver. "Als we de dieren kunnen vangen, gaan ze naar het opvangcentrum in Oudsbergen. Ze moeten dan een maand in quarantaine omdat ze besmettelijke spoelwormen hebben. Dat zijn parasieten die ook voor de mens gevaarlijk zijn. Daarna volgt sterilisatie of castratie. Als het kan, gaan ze naar een dierentuin die wasberen kan opvangen."

Dat ze er schattig uitzien, maar dat allerminst zijn, weet onder meer Beatrix Schroyens van de watermolen op de Kleine Nete. "Ongeveer een jaar geleden hebben we hier een wasbeer gehad, die gevangen was in de regio Mortsel/Boechout", vertelt ze. Haar man, die ook boswachter is, was er een val gaan zetten, op vraag van mensen die er één gezien hadden.

"Mijn kleinzoon vond het meteen een schattig diertje, toen ze hier aankwamen. Tot we wat dichterbij kwamen. Het was heel agressief, de tanden bloot, echt zoals een beer uiteindelijk. Jammer genoeg was de enige mogelijkheid het dier te euthanaseren."