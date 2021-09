Hasselt kermis: bijna zoals vroeger, maar wel nog mét mondmasker

De kermis in Hasselt opent in normale opstelling met 163 attracties waarvan er drie sinds dit jaar aan zijn toegevoegd. De Snow Jet, de Big Splash of de boomstammetjes, en de Techno Power. De kermis wordt traditiegetrouw in gang gezet met een vuurwerkspektakel aan de Kanaalkom. "We kozen dit jaar voor vuurwerk dat 80 meter hoog in de lucht wordt geschoten. Op die manier kunnen we de mensenmassa beter spreiden", aldus burgemeester Steven Vandeput.