Hoe Carry Goossens dan toch niet DDT werd, en Jacques Vermeire niet Oscar: achter de schermen van "F.C. De Kampioenen"

Naast de acteurs en de vele gastacteurs komen ook de mensen achter de schermen aan het woord: de producers, schrijvers en regisseurs, die allemaal mee aan de basis van het succes lagen. Succes dat niet zo evident was, want het was één groot experiment. Het was de eerste echte comedy op de Vlaamse televisie met een cast vol nobele onbekenden, en dan nog over voetbal. "Voor hetzelfde geld was het mislukt", denkt regisseur Willy Vanduren, "maar kijk: we hebben geluk gehad."

Geluk moet je ook afdwingen, en dat hebben de Kampioenen gedaan. "Wij waren de juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment", zegt Carry Goossens. Hij wisselde op het laatste moment van rol met Jacques Vermeire. Carry werd cafébaas Oscar Crucke en Jacques de vijand, garagist Dimitri De Tremmerie. "Dat was onze beste zet", zegt Willy Vanduren.