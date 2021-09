In gammele bootjes, met gevaar voor eigen leven: hoe migranten aan de Franse Opaalkust beginnen aan "race van hun leven"

Als de nacht valt, besluiten cameraman Abdel en ik om een wandeling te maken in de duinen en langs het strand. We merken niet één migrant op. "Ze zijn meester in het zich schuilhouden", weet een politieman met al wat jaren op de teller.

"Hoe slagen ze erin om hun boten ongezien in de duinen te krijgen?" vraag ik, "Jullie zijn alomtegenwoordig!" "Maak je geen zorgen", zegt hij en hij wijst in de verte, "ze zijn in staat om hun boten vijf kilometer ver door de duinen te dragen, en niet langs de wandelpaden…"

We zien politiewagens af en aan rijden tussen de verschillende parkings in het duingebied. Er staan ook anonieme wagens met agenten, merken we. Ze focussen zich op bestelwagens die boten of buitenboordmotoren afleveren.

Eerder vanavond zagen we zelf ook een auto vertragen. Een man met een rugzak sprong uit de wagen en dook de duinen in. Volgens de politie zitten er die nacht honderden migranten in de duinen verscholen.