Hoe wapenen we ons tegen misleidende online wedstrijden?

Staatssecretaris van Consumentenzaken Eva De Bleeker roept ondertussen op tot meer verantwoordelijkheid in de sector. "Ik denk in het bijzonder aan bedrijven die een voorbeeldfunctie vervullen, zoals belangenorganisaties, overheidsbedrijven en middenveldorganisaties. Als je niet weet waar je data vandaan komen en je niet zeker bent dat ze op een propere manier verzameld zijn, dan moet je je afvragen of je het misschien beter niet doet."

De eenvoudigste en voornaamste manier om het fenomeen van de misleidende wedstrijden in te dijken, is door bedrijven en hun onderaannemers aan te sporen tot een strikte controle van al wie in hun naam aan gegevensverzameling of "affiliate marketing" doet. Als puntje bij paaltje komt, is het uiteindelijk die honger naar de gegevens van mogelijke klanten van marketingafdelingen die het systeem met de misleidende wedstrijden mee in stand houdt. Is daar geen ideale taak weggelegd voor een consumentenorganisatie?