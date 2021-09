Honderdtal Kempense bedrijven rapen samen zwerfvuil op

Het gaat om een actie georganiseerd door intercommunale IOK. Op 29 bedrijventerreinen verspreid over de hele Kempen deden in totaal 385 deelnemers van 112 bedrijven mee. Volgens de bedrijven is het een belangrijk signaal, want ze merken steeds meer zwerfvuil op.

Ook in bedrijvenzone de Bempdekens in Retie gingen verschillende directie- en personeelsleden de straat op . "Hier aan het rondpunt blijft het een hardnekkig probleem", vertelt An Dries van de bedrijven Orakel en B-token. "Klassiek zijn de vele sigarettenpeuken, maar sinds de coronacrisis zien we ook veel mondmaskers liggen."



De bedrijven roepen iedereen op om zelf tijdens het wandelen of joggen zwerfvuil te rapen. "Meer dan een fluo hesje en een vuilzak heb je eigenlijk niet nodig", klinkt het.