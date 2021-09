Hoofdarts ZNA vindt vrijhouden bedden op intensieve zorg geen goed idee: "We willen voor iedereen kunnen blijven zorgen"

Verder roept Bervoets op om een ander systeem in te voeren voor het leeghouden van bedden op intensieve zorg. Volgens haar heeft het helemaal geen zin om nu een kwart van de bedden vrij te houden voor covid-patiënten. "We zien dat er weer meer patiënten op intensieve zorgen belanden met covid. Dat gaat stapsgewijs en dus zien we het nut er niet van in om 25 procent van de bedden op intensieve zorgen vrij te houden. We kunnen de toename van covidpatiënten op dit moment goed aan. We pleiten dan ook voor een plan dat een stapsgewijze uitbreiding van de capaciteit regelt en dus geen algemene regels meer voor alle ziekenhuizen. Op die manier kunnen we maximaal zorg blijven verlenen aan iedereen", vertelt Bervoets.