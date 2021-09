Horeca-uitbaters in Aalst kunnen deze winter hun terras laten staan

Veel mensen willen ook in de wintermaanden blijven genieten van een cafe of restaurantbezoek, maar gaan dat al minder vaak doen als een terras niet wind- en regenvrij is. " Het gaat om een verlenging van wat er nu al geldt", zegt horecacoördinator Toon De Backer." Een gewoon terras heeft parasols, een luifel, maar die zijn niet geschikt tijdens koude en gure winterdagen. Dus krijgen de horeca-uitbaters nu de toelating om hun terras aantrekkelijk te maken tijdens de winterperiode. Dat kan door open ruimtes dicht te maken zodat klanten alleszins al uit de regen en de wind zitten. Zo is er niet alleen meer ruimte voor meer klanten, maar ze zitten ook beschermd tegen de weersomstandigheden. Horeca-uitbaters moeten wel een aanvraag indienen bij de stad om van hun terras een winterterras te maken."