Franse president Macron eert acteur Jean-Paul Belmondo in grafrede: "Jou verliezen is een deel van onszelf verliezen" 

Belmondo lag donderdag opgebaard, terwijl duizenden Fransen hem de laatste eer bewezen. De laatste keer dat iemand in Frankrijk op deze manier werd geëerd, was toen de voormalige president Jacques Chirac overleed in 2019. Belmondo wordt vrijdag nog herdacht in de kerk Saint-Germain-des-Prés in Parijs. Daarna volgt de uitvaart in het bijzijn van een kleine groep nabestaanden.

De filmster, in Frankrijk ook bekend onder de koosnaam Bebel, kreeg grote bekendheid sinds eind jaren 50, toen de filmstroming nouvelle vague opkwam. Belmondo werd ook vaak De Magnifieke genoemd, naar zijn rol in de satirische serie "Le magnifique". "Hij zal altijd De Magnifieke zijn", twitterde Macron maandag. "Adieu Bebel. Vive La France", besloot hij zijn toespraak.