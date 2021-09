Hoteliers uit Ieper luiden de alarmbel: "We hebben de Britten nodig!"

"Het gaat over 3 tests", vertelt Simon Louagie, manager van Talbot House in Poperinge. "Eén opgelegd door de federale overheid in België bij aankomst hier. Eén op 3 dagen voor vertrek naar het Verenigd Koninkrijk en dan nog een laatste bij aankomst daar. Dat is niet werkbaar. Als wij naar Polen of Cyprus willen reizen, moeten we ons niet laten testen want dat is de EU. Maar naar ons buurland, het Verenigd Koninkrijk, dan zijn 3 testen noodzakelijk."

"We hebben een drukke zomer gehad in de Westhoek, maar toerisme kan niet overleven op 2 maanden. We hebben die Britten in september nodig. We hebben in het Talbot House 5 tot 15 bezoekers per dag. Daarmee trekken we het niet tot volgend jaar in juli hoor."