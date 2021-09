Inflatie stijgt tot 3 procent, wat wil dat zeggen?

Toegespitst op België: de inflatie is in in augustus gestegen met 2,73 procent. Het is al de zevende maand op rij dat de inflatie stijgt, en het is ook het hoogste niveau sinds maart 2019, zegt het Belgische statistiekbureau Statbel. Bovendien is vorige maand ook de spilindex overschreden. Dat is een "korf" waarin de prijzen van welbepaalde goederen en diensten opgenomen zijn. Als die index een bepaald niveau overschrijdt, stijgen de sociale uitkeringen, pensioenen en weddes van ambtenaren met 2 procent.

De overschrijding van de spilindex komt er vroeger dan verwacht, het Federaal Planbureau ging ervan uit dat pas in oktober zou gebeuren. Maar nu zullen de sociale uitkeringen en pensioenen dus al in september met 2 procent stijgen, en de ambtenarenweddes in oktober. In de privésector zal dat later gebeuren, dat is afhankelijk van de collectieve arbeidsovereenkomst van die sector.

Het lijkt er bovendien op dat de spilindex binnen het jaar nóg eens overschreden zal worden, omdat de inflatie naar alle verwachting nog zal blijven toenemen. In de nieuwe voorspellingen van het Planbureau wordt juni 2022 naar voren geschoven.