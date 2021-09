Italië weigert betrokkene moord op PS-politicus Cools over te leveren aan ons land

Solazzo werd in ons land in 2004 tot 20 jaar cel veroordeeld voor moord en poging tot moord. Hij had huurmoordenaars geronseld en hen onderdak geboden. Zelf hield hij vol dat hij onschuldig was, maar hij daagde niet op voor zijn proces. Solazzo bleef jarenlang op de vlucht maar werd in april vorig jaar opgepakt in Zuid-Italië. Hij kreeg toen een enkelband en stond onder huisarrest.