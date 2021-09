Leah "Marianne" Thys weer op podium na overlijden man: "Als je bezig blijft, zit je niet alleen in je huis te treuren"

In "De dame in het busje" speelt Leah Thys Miss Shepherd. "Ze is een speciaal geval", zegt Thys zelf. Het stuk is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Miss Shepherd heeft van 1974 tot 1989 op de oprit van het huis van toneelschrijver Alan Bennet gestaan. "Ze is een zwerfster met een groot geheim, je zou denken: ze heeft ze niet allemaal op een rijtje, maar terwijl je naar het stuk krijgt, begin je te begrijpen waarom ze is zoals ze is. Ze woont in dat busje, ik begrijp niet hoe ze dat 15 jaar heeft kunnen volhouden."