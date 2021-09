N-VA pleit voor livestream raadscommissies in Mechelen, ook na corona

N-VA wil in de toekomst de Mechelse raadscommissie blijven streamen, zoals dat gebeurde in coronatijden. In de commissie wordt de gemeenteraad voorbereid. Tijdens het afgelopen coronajaar vonden de gemeenteraden en commissies digitaal plaats. Dat maakte het gemakkelijk om naast de gemeenteraad - die vóór corona al live te volgen was - ook de commissies te livestreamen.