Meise krijgt nieuwe coalitie: "We stonden niet op dezelfde lijn"

Bij ex-coalitiepartner Samen Anders vielen ze vanmorgen uit de lucht. "Wij hebben geen enkel overleg gehad met de N-VA over problemen in de coalitie die zouden kunnen leiden tot wat nu aan de hand is. Dit is echt respectloos en hier hebben onze inwoners geen boodschap aan. Het is duidelijk dat we met Samen Anders veel in beweging hebben gezet in de gemeente, en ik heb de indruk dat we gewoon te succesvol waren omdat we veel dossiers hebben gedeblokkeerd."

Wat het dossier Tussenveld betreft schuift Samen Anders de zwarte piet door naar de N-VA : "Het is de N-VA die zelf, zonder enig overleg, in de pers het roer heeft omgegooid. Dan is het logisch dat we daar op reageren. Bovendien heeft de burgemeester de publieke opinie proberen te misleiden in dit verhaal. Dit was niet ernstig, in dit dossier staan we recht in onze schoenen en hebben we volgens het coalitieakkoord gehandeld."