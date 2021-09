Nog altijd te weinig rechters in Hasselt doordat vacatures niet ingevuld raken

De rechtbank van eerste aanleg Limburg in Hasselt heeft eerder dit jaar al een aantal rechtszaken uitgesteld. Dat werd toegeschreven aan het personeelstekort bij de magistratuur. Federaal parlementslid Steve Matheï (CD&V) stelde daarover een vraag aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Uit het antwoord blijkt dat de Hasseltse rechtbank van eerste aanleg normaal 40 rechters telt, ongeveer één per 22.000 inwoners. Iedere rechter bedient daarmee ongeveer dubbel zoveel inwoners als die in Brussel of Luxemburg.