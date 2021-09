Aston Martin van wijlen Koning Boudewijn op unieke expo oldtimers in Gent

Vanaf vandaag kan je oldtimers van de bekende Gentse garage en familie Mahy bewonderen op de Vynckiersite in Gent. Die auto's stonden heel lang in het Wintercircus in het hartje van Gent, maar zijn ooit verplaatst naar een fabriekspand in Henegouwen. Tijdens de tentoonstelling nu krijg je uitzonderlijk een deel ongerestaureerde klassieke wagens en oldtimers te zien, of zoals ze zeggen: "In hunne jus."