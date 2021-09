Vlamingen Jacqueline, Marc en Katelijne beleefden 9/11 van dichtbij: "Het heeft me nog meer van New York doen houden"

Katelijne De Backer kwam in 1997, vier jaar voor de aanslagen, in New York wonen. Katelijne werkte lang in de kunstwereld, waar ze onder meer kunstbeurzen organiseerde. Ze woonde op het moment van de aanslagen in de Upper West Side en had een kantoor in Chelsea, enkele wijken ten noorden van het World Trade Center.

De aanslagen hebben een diepe indruk op haar gemaakt. Heel lang kon ze niet op Ground Zero komen, de plek waar ooit de Twin Towers stonden. "Als mensen me vroegen om naar daar te gaan en ik meeging, dan begon ik spontaan te wenen. ... Ik krijg nog steeds kippenvel als ik aan dat moment denk dat dat tweede vliegtuig in de toren vloog."