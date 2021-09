Open Monumentendag met peetvader van de neogotiek Jean Baptist Bethune

Zijn artistieke nalatenschap tref je aan in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. “Heel wat bouwwerken hebben de tand des tijds doorstaan. Het kasteel van Loppem, de abdij van Maredsous, Vivenkapelle, een dorpscentrum in de buurt van Damme dat helemaal werd ingericht volgens zijn idee over hoe een maatschappij functioneert. Toen nog met de kerk die centraal stond. Maar er is ook niets verloren gegaan van de technische tekeningen, ontwerpen en voorbereidingen van de bouwwerken. In de Stichting de Bethune wordt alles mooi bewaard en geïnventariseerd. Een echte goudmijn voor wie meer wil weten over de neogotiek in ons land”, aldus Filip Santy.