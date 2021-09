Hoe het Kremlin de weg vrijmaakte voor competitie- en kritiekloze parlementsverkiezingen

Een hele reeks dokters, tv-ankers, een in de VS veroordeelde spion en nog enkele kosmonauten: van een groot deel van de zetels in het Russische parlement weten we al naar wie ze zullen gaan. Maar veel campagne wordt er niet gevoerd. Op televisie en in het straatbeeld is er weinig of niets te merken van enige verkiezingskoorts. Het Kremlin lijkt zich niet druk te maken, de situatie is onder controle.