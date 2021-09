Plotse overschakeling op organische landbouw duwt Sri Lanka in economische crisis, vooral thee-industrie is dupe 

"De opbrengst op het veld van de wereldberoemde Ceylon-thee is nu al met 50 procent afgenomen", zegt Van der Mate. Volgens de correspondente handelde de president met geen kennis van de landbouwsector. "Wat hij in zijn hoofd heeft gehaald, is niemand bekend." Experts waarschuwden al voor de risico's van zo'n plotse overschakeling. "Maar deze president luistert niet graag naar kritiek en doet waar hij zin in heeft", aldus Van der Mate.