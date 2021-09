Staking bij afvalbedrijf Renewi: personeel ontdekt "spionagecamera"

De werknemers van het afvalbedrijf hebben vandaag vernomen dat er een soort van spionagecamera was ontdekt in een vrachtwagen. Die had het bedrijf geplaatst in de cabine van een vrachtwagen omdat er een intern onderzoek werd gedaan naar 1 bepaalde werknemer. Dat meldt Het Belang van Limburg.

Jeroen Vleugels van de socialistische vakbond: "De werkgever had bepaalde vermoedens over deze ene werknemer, maar wilde die ook bevestigd zien, het was voor hen niet anders mogelijk om die vermoedens om te zetten in bewijzen." Maar het personeel en de vakbond vinden het wel erg verregaand om een camera te plaatsen zonder het medeweten van het personeel. "De mensen hebben een contractuele verplichting naar elkaar toe, en de rest is toch wederzijds vertrouwen? Ze vinden het verregaand dat zulke spionagetechnieken worden toegepast. Ze zitten ook met veel vragen. Is dit de eerste keer? Is dit nog gebeurd? Ben ik al onderzocht of betrokken geweest in een onderzoek?"